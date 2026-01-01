В Прикамье более 153 тысяч человек проверили репродуктивное здоровье
У мужчин и женщин выявлено почти 12 тысяч различных патологий
За первые шесть месяцев 2026 года масштабная кампания по оценке фертильности охватила свыше 153 тысяч жителей Пермского края. Согласно данным регионального минздрава, в медицинские учреждения обратились более 93 тыс. женщин и порядка 60 тыс. мужчин.
За полгода врачи зафиксировали 11 697 случаев различных патологий. У женщин лидируют воспалительные процессы органов малого таза, нарушения менструального цикла, эндометриоз и первичное бесплодие. У мужчин основными диагнозами стали варикоцеле (варикозное расширение вен семенного канатика), простатит и проблемы с качеством эякулята.
Раннее выявление этих состояний позволяет вовремя начать терапию. Это критически важно для безопасного планирования беременности, успешного вынашивания ребенка и отсутствия осложнений в послеродовом периоде, отмечают в минздраве Прикамья.
Программа скрининга была запущена в регионе ещё в 2024 году, а с прошлого года она интегрирована в структуру нацпроекта «Семья». Обследование доступно всем гражданам трудоспособного возраста — от 18 до 49 лет — на базе системы обязательного медицинского страхования.
Диспансеризация разделена на два этапа. На первом приёме женщины проходят осмотр акушера-гинеколога, ультразвуковое исследование молочных желез и забор биоматериала на инфекции, включая высокоонкогенные типы вируса папилломы человека (ВПЧ) методом ПЦР. Мужчины консультируются у уролога или хирурга, где оценивается состояние предстательной железы и проводится визуальный осмотр.
Если во время первичной консультации врач обнаруживает тревожные маркеры, пациент переходит на второй этап. Он включает высокоточную диагностику: женщинам назначают УЗИ органов малого таза, а мужчинам — спермограмму и детальное ультразвуковое сканирование мошонки.
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