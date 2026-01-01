В Прикамье более 153 тысяч человек проверили репродуктивное здоровье У мужчин и женщин выявлено почти 12 тысяч различных патологий Поделиться Твитнуть

За первые шесть месяцев 2026 года масштабная кампания по оценке фертильности охватила свыше 153 тысяч жителей Пермского края. Согласно данным регионального минздрава, в медицинские учреждения обратились более 93 тыс. женщин и порядка 60 тыс. мужчин.

За полгода врачи зафиксировали 11 697 случаев различных патологий. У женщин лидируют воспалительные процессы органов малого таза, нарушения менструального цикла, эндометриоз и первичное бесплодие. У мужчин основными диагнозами стали варикоцеле (варикозное расширение вен семенного канатика), простатит и проблемы с качеством эякулята.

Раннее выявление этих состояний позволяет вовремя начать терапию. Это критически важно для безопасного планирования беременности, успешного вынашивания ребенка и отсутствия осложнений в послеродовом периоде, отмечают в минздраве Прикамья.

Программа скрининга была запущена в регионе ещё в 2024 году, а с прошлого года она интегрирована в структуру нацпроекта «Семья». Обследование доступно всем гражданам трудоспособного возраста — от 18 до 49 лет — на базе системы обязательного медицинского страхования.

Диспансеризация разделена на два этапа. На первом приёме женщины проходят осмотр акушера-гинеколога, ультразвуковое исследование молочных желез и забор биоматериала на инфекции, включая высокоонкогенные типы вируса папилломы человека (ВПЧ) методом ПЦР. Мужчины консультируются у уролога или хирурга, где оценивается состояние предстательной железы и проводится визуальный осмотр.

Если во время первичной консультации врач обнаруживает тревожные маркеры, пациент переходит на второй этап. Он включает высокоточную диагностику: женщинам назначают УЗИ органов малого таза, а мужчинам — спермограмму и детальное ультразвуковое сканирование мошонки.

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