В Прикамье введут краевую выплату «Пермский земский учитель» Мера предназначена для педагогов приоритетных направлений Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному Министерству образования и науки разработать программу «Пермский земский учитель». Новая мера поддержки направлена на привлечение в сельские школы и образовательные учреждения малых городов учителей приоритетных предметов: математики, информатики, физики, химии и биологии.

Старт регионального проекта планируется в следующем году. Педагоги приоритетных предметов из других регионов, которые хотят жить и преподавать в Пермском крае, могут получить региональную выплату в размере 1 млн руб. дополнительно к федеральной.

Напомним, регион участвует в федеральном проекте «Земский учитель», благодаря которому педагоги из Пермского края и других субъектов, могут также получить 1 млн руб. Выплату можно направить, в том числе, на улучшение жилищных условий, оплату образования, формирование сбережений.

Кроме того, с сентября 2025 года по инициативе губернатора Дмитрия Махонина студентам-целевикам приоритетных педагогических направлений (математика, физика, химия, биология, информатика) предоставляется дополнительная ежемесячная выплата 10 тыс. руб. Ежегодно её получают 60 будущих педагогов.

«Учителя математики, физики, информатики, химии и биологии всегда были «штучными» специалистами. От их работы зависит не только успеваемость детей, но и их дальнейший выбор профессии в сфере высоких технологий, промышленности и науки. Мы стремимся создать для педагогов максимально привлекательные условия, чтобы они не только приезжали в наши территории, но и оставались там работать, а у каждого ребёнка — независимо от места жительства — было право на качественное образование», — прокомментировала и.о. министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.