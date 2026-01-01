«Уралкалий» получил высокую оценку RAEX в области управления персоналом Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

«Уралкалий», один из ведущих мировых производителей калия, вошёл в число компаний с самым высоким уровнем управления персоналом по итогам исследования рейтингового агентства RAEX, посвящённого оценке кадровой политики участников ESG-ренкинга агентства.

Исследование охватило 145 компаний из России, Казахстана, Узбекистана и Монголии. Эксперты RAEX проанализировали корпоративную стратегическую документацию, а также объективные показатели, включая уровень производственного травматизма, текучесть кадров и систему оценки кадровых рисков.

По результатам комплексной оценки качества управления персоналом «Уралкалий» вошёл в первую категорию компаний с наивысшими показателями, подтвердив высокий уровень развития системы управления персоналом и эффективность реализуемых HR-практик.

Согласно исследованию, только 31% участников демонстрируют очень высокий или высокий уровень управления персоналом. Такие компании характеризуются зрелыми HR-практиками, ориентированными на создание безопасных условий труда, сохранение здоровья сотрудников, развитие профессиональных компетенций, привлечение и удержание талантов, повышение вовлечённости персонала, обеспечение равных возможностей и предоставление расширенного социального пакета.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— Высокая оценка RAEX — это признание системной работы нашей команды по развитию человеческого капитала. Для «Уралкалия» сотрудники — главная ценность. Мы последовательно совершенствуем систему управления персоналом, уделяя приоритетное внимание безопасности труда, сохранению здоровья работников, развитию профессиональных компетенций, созданию возможностей для карьерного роста и формированию современной корпоративной среды. Мы стремимся создавать условия, в которых каждый сотрудник может реализовать свой потенциал, а компания — устойчиво развиваться.

Справка

Исследование RAEX посвящено оценке качества управления персоналом компаний-участников ESG-ренкинга агентства. По итогам анализа участники распределяются по пяти категориям в зависимости от уровня зрелости системы управления персоналом. Методология исследования сочетает оценку корпоративных документов и объективных показателей. Эксперты анализируют подходы компаний к управлению человеческим капиталом, системы охраны труда и здоровья, развитие и обучение персонала, кадровые риски, текучесть кадров, социальные программы, а также практики привлечения, удержания и вовлечения сотрудников. Итоговая оценка отражает комплексный уровень развития HR-функции в компании.

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