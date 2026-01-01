В Перми возбуждено уголовное дело из-за подделки протокола собрания жильцов дома Поделиться Твитнуть

изображение создано с помощью нейросети

Прокуратура направила в следственные органы материалы проверки, касающейся фальсификации протокола общего собрания собственников жилья на ул. Трясолобова в Перми. На этом собрании обсуждался переход на новую форму управления домом, предполагающий выбор управляющей компании. Однако выяснилось, что подписи в бюллетенях для голосования были подделаны. Об этом сообщает ТК «Рифей».

Фальсификатор направил поддельные документы в государственную жилищную инспекцию, надеясь получить лицензию на управление домом.

По итогам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о подделке официального документа.





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.