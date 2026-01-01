Раскрыты детали смертельного ДТП в Пермском крае Поделиться Твитнуть

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Министерство внутренних дел Пермского края поделилось с perm.aif.ru подробностями смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 10 июля около 10 часов у с. Лобаново в Пермском крае.

Авария произошла на 17 км федеральной трассы. Водитель автомобиля «Рено Логан», следовавший в сторону Перми, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой Вестой». После удара легковой автомобиль «Рено» загорелся.

Водитель «Лады» погиб на месте, а виновник ДТП был госпитализирован с травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают расследование инцидента, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.

«По данному факту ведётся проверка», — сообщили в пресс-службе полиции.

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