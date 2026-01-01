В Пермском крае вдвое выросло производство черешни Практически весь урожай собирается в хозяйствах населения Поделиться Твитнуть

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Аналитики Россельхозбанка прогнозируют, что к 2026 году сбор черешни в Приволжском федеральном округе (ПФО) вырастет на 11% и достигнет 4,6 тыс. тонн. Округ уже несколько лет увеличивает производство черешни, которая ранее считалась культурой южных регионов. В 2025 году хозяйства всех категорий ПФО собрали около 4,1 тыс. тонн черешни, что на 71,7% больше, чем в 2024-м (2,4 тыс. тонн).

Внутри округа можно выделить две группы регионов. Первая — стабильные лидеры по объёму производства. Больше всех черешни в 2025 году собрала Саратовская область — около 1,3 тыс. тонн, что на 21% больше, чем в прошлом году. Это треть всего приволжского урожая. На втором месте — Самарская область с 0,84 тыс. тонн, прирост составил 15%.

Вторая группа — регионы с взрывным ростом. Республика Башкортостан увеличила сбор в 6,6 раза, Оренбургская область — в 6 раз, Пензенская область — в 5 раз, Республика Татарстан — в 3,7 раза.

Значительный рост также показали Ульяновская область (в 2,7 раза), Марий Эл (в 2,2 раза) и Пермский край (вдвое).

Как отметили в пресс-службе РСХБ по ПФО, особенность приволжской черешни заключается в том, что её производство почти полностью зависит от инициативы жителей. Практически весь урожай собирается в хозяйствах населения: на дачах, в садах и на подворьях, а не на промышленных плантациях.

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