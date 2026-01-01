В Прикамье вырос процент отказов по заявкам на потребительские кредиты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июне 2026 года процент отказов по заявкам на потребительские кредиты в Пермском крае достиг 72,6%. Это на 1,8 процентного пункта выше, чем в мае того же года, когда доля отказов составляла 70,8%. Об этом сообщили в НКБИ.

Таким образом, после пяти месяцев снижения в июне показатель отказов вырос (см. диаграмму 1).

В среднем по РФ доля отказов в июне была ещё выше 73,3%. (+1,4 процентного пункта к маю). Однако по сравнению с июнем 2025 года, когда доля отказов была 76,5%, в текущем году она снизилась на 3,2 процентных пункта.

Наибольший процент отказов среди 30 регионов с наибольшим числом заявок в июне 2026 года наблюдался в Новосибирской (75,4%), Оренбургской (75,3%) и Кемеровской (75,2%) области. Наименьшее значение показателя отказов было зафиксировано в Белгородской (66,8%), Воронежской (68,5%) и Нижегородской (68,9%) области.

Наибольший рост доли отказов по сравнению с маем наблюдался в Приморском крае (+2,3 п.п.), Воронежской области (+2,1 п.п.), Нижегородской и Белогородской областях (+2 п.п.).

«После пяти месяцев снижения в июне выросла доля отказов по заявкам на потребкредиты, — отметил Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. — В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки продолжают сохранять низкий уровень риска. Они ужесточают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, что снижает риски просрочек в будущем».

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