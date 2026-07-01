«Т Плюс»: включение горячей воды после гидравлических испытаний находится в зоне ответственности УК и ТСЖ Поделиться Твитнуть

фото: Т Плюс

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» информирует: за подачу горячей воды в квартиры многоквартирных домов отвечают управляющие компании и товарищества собственников жилья. Именно к ним следует обращаться по всем вопросам, касающимся графиков летних ремонтов, периодов отключений и сроков возобновления подачи коммунальной услуги. Контактные данные для связи указаны в платёжных квитанциях.

Ключевой этап после завершения опрессовок тепловых магистралей — приём тепла внутридомовыми системами. Эту работу организует обслуживающая организация (УК/ТСЖ), и именно от её действий напрямую зависит, как скоро горячая вода вернётся в квартиры.

Если горячая вода отсутствует, управляющая организация обязана оперативно принять меры, чтобы установить причину сбоя. Со своей стороны, ресурсоснабжающая компания заблаговременно передаёт управдомам всю актуальную информацию по каждому зданию: параметры давления и температуры, статус ремонтов, плановые и фактические сроки восстановления нормативных показателей. Доведение этих данных до жителей — зона ответственности УК/ТСЖ в рамках договорных отношений с собственниками.

«При возникновении вопросов по горячей воде проверьте домовой чат, группы в соцсетях, информационные стенды. Отсутствие горячей воды не всегда связано с ремонтами на внешних сетях — нередко причина кроется во внутридомовых работах, которые ведёт жилищная организация. Управдом обязан фиксировать обращения жильцов и своевременно давать по ним разъяснения», — отмечает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Cроки отключений обязаны озвучивать именно УК и ТСЖ. Дополнительную информацию можно получить на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания». Если после завершения опрессовок подача воды в вашей квартире не восстановлена, незамедлительно сообщите об этом в свою обслуживающую организацию. Также доступны Тепловая справочная служба по тел. 8(342)259-39-98 и специализированный портал https://tss.tplusgroup.ru.

Гидравлические испытания 13.07.2026-17.07.2026

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— ул. Магистральная, 86а;

— ул. Маршала Рыбалко, 74, 76, 78, 78а, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 100а;

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— ул. Пензенская, 75.

Гидравлические испытания 13.07.2026-23.07.2026

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— переулок 2-й Дубровский, 6, 8;

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— ул. Кабельщиков, 12, 23, 89а, 93, 95, 99;

— ул. Карбышева, 6.

Гидравлические испытания 13.07.2026-27.07.2026

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Гидравлические испытания 14.07.2026-28.07.2026

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Гидравлические испытания 15.07.2026-29.07.2026

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— ул. Желябова, 3, 10, 10а, 11, 13, 15, 16, 16б, 17, 19;

— ул. Боровая, 2;

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— ул. Пожарского, 10, 11, 12, 12/2, 14, 15, 17, 19, 21;

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