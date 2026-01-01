Каждая пятая фирма Перми берёт на работу или стажировку подростков Поделиться Твитнуть

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В Перми 19% компаний нанимают несовершеннолетних: 8% трудоустраивают их на постоянную работу, а 11% предлагают только стажировку. Опрос провела платформа SuperJob.

Очевидно, что крупные и средние компании имеют больше возможностей для обучения и адаптации, поэтому чаще берут подростков на работу. Среди компаний с более чем 100 сотрудниками 25% нанимают подростков, тогда как среди малого бизнеса этот показатель составляет всего 13%.

Анализ вакансий за июнь по всей стране показывает, что школьникам чаще всего предлагают стать курьерами, продавцами, промоутерами, официантами и работниками общепита.

Сами подростки, размещающие свои резюме в интернете, в основном стремятся к позициям в торговом зале, сборщиков заказов, официантов, курьеров, промоутеров и разнорабочих.

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