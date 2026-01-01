Пермяка наградили медалью за спасение семерых бойцов в зоне СВО Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

Пермяку Алексею Калашникову вручили медаль «За заслуги перед Пермским краем», сообщили в минтербезе региона.

Алексей родился и вырос в Перми, где получил образование и начал свою трудовую деятельность. В 2022 году прошёл срочную службу в армии, а затем присоединился к добровольческому формированию «БАРС-14», участвующему в специальной военной операции.

На поле боя Алексей спас жизнь семерым раненым товарищам, эвакуировав их из опасной зоны. За этот подвиг ему была вручена медаль «За спасение погибавших».

Сейчас Алексей возвращается к мирной жизни и готовится продолжить обучение в высшем учебном заведении. Его поддерживает мама, Назия Николаевна, которая работает на пермском предприятии «Авиадвигатель».

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