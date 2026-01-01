Пермяка наградили медалью за спасение семерых бойцов в зоне СВО
Пермяку Алексею Калашникову вручили медаль «За заслуги перед Пермским краем», сообщили в минтербезе региона.
Алексей родился и вырос в Перми, где получил образование и начал свою трудовую деятельность. В 2022 году прошёл срочную службу в армии, а затем присоединился к добровольческому формированию «БАРС-14», участвующему в специальной военной операции.
На поле боя Алексей спас жизнь семерым раненым товарищам, эвакуировав их из опасной зоны. За этот подвиг ему была вручена медаль «За спасение погибавших».
Сейчас Алексей возвращается к мирной жизни и готовится продолжить обучение в высшем учебном заведении. Его поддерживает мама, Назия Николаевна, которая работает на пермском предприятии «Авиадвигатель».
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