В России введена в оборот новая купюра в 100 рублей Поделиться Твитнуть

фото: Банк России

Банк России 10 июля ввёл в оборот новую банкноту номиналом 100 руб., выпущенную в 2026 году. Эта банкнота посвящена Центральному федеральному округу.

Защитные элементы и дизайн лицевой стороны новой банкноты аналогичны тем, что использовались на банкноте номиналом 100 руб. 2022 года.

На реверсе (обратной стороне) банкноты размещено стилизованное изображение карты Центрального федерального округа, как это было сделано на модернизированных банкнотах номиналом 5 тыс. руб. 2023 года и 1 тыс. руб. 2025 года.

В пресс-службе Банка России подчеркнули, что новая сторублёвая банкнота является законным средством наличного платежа в Российской Федерации и должна приниматься без ограничений по номиналу при оплате любых товаров и услуг наравне с предыдущими выпусками банкнот этого номинала.

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