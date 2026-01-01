Два пермских вуза попали в ТОП-100 университетов страны Это ПНИПУ и ПГНИУ Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Два пермских вуза — ПНИПУ и ПГНИУ — попали в ТОП-100 университетов страны. Рейтинг подготовил «Интерфакс». Анализ учебных заведений проводится по 6 ключевым параметрам, охватывающим все сферы жизни высшей школы: образование, исследования, социальная среда, сотрудничество во всех проявлениях, инновации и предпринимательство, бренд вуза.

Так, сводное место ПНИПУ в рейтинге — 54-55. Университет набрал 414 баллов из 1000 возможных. Если рассматривать отдельные параметры, то наиболее высокие позиции политех занял за уровень образования (42 место) и инновации (30 место).

Пермский классический университет (ПГНИУ) занял 75-76 сводное место, набрав 387 баллов. При этом по уровню образования учебное заведение заняло 21 место.

Также в рейтинг попали ПГМУ (175-178 место, 326 баллов), ПГФА (222-226 место, 308 баллов), ПГГПУ (265-267 место, 293 балла) и ПГАТУ (385 место, 233 балла).

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