В Прикамье рабочий выпал из люльки подъёмника и получил серьёзные травмы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Березниковский городской суд удовлетворил иск прокурора, поданный в интересах пострадавшего работника. С коммерческих организаций взыскана компенсация морального вреда в размере 1,6 млн руб.

Основанием для обращения в суд стали результаты проверки, проведённой по факту несчастного случая на производстве. В ходе проверки выяснилось, что рабочий получил серьёзные травмы, выполняя работы на высоте. Он выпал из люльки автогидроподъёмника. По заключению медиков, его здоровью был причинён тяжкий вред.

Суд признал, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда и не принял необходимых мер для предотвращения несчастного случая. Кроме того, в ходе проверки было установлено, что для выполнения работ использовалась неисправная техника, предоставленная другой коммерческой организацией. Эта техника представляла повышенную опасность.

Суд постановил взыскать с работодателя и владельца неисправного оборудования компенсацию морального вреда в размере 1,6 млн руб. в пользу пострадавшего. Исполнение судебного решения взято под контроль, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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