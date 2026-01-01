Менеджер автоцентра в Перми осуждён за мошенничество при ремонте автомобиля Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Ленинский районный суд Перми вынес приговор 35-летнему местному жителю, признанному виновным в мошенничестве. Мужчина обманул клиента одного из автоцентров, заставив его заплатить за несуществующие запчасти. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

По версии следствия, в 2025 году менеджер предложил клиенту отремонтировать автомобиль, заказав для этого детали. Обвиняемый убедил клиента внести предоплату в размере 30 тыс. руб. Затем менеджер сообщил, что для капитального ремонта потребуется больше деталей, и общая сумма составит 538 000 рублей. Клиент перевел на счёт менеджера 308 510 руб.

На самом деле менеджер не собирался покупать детали. Он распорядился деньгами по своему усмотрению. Подсудимый отрицал свою вину, утверждая, что заключил договор на поставку запчастей. Однако суд не принял его доводы и признал виновным по статье о мошенничестве в крупном размере. Мужчине назначили штраф в 100 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

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