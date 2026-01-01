Взрослый подход к детским пространствам современного дома Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Экран ноутбука или смартфона давно стал для детей главным источником досуга, вытеснив подвижные игры на улице и живое общение. Одна из причин — недостаточное количество привлекательных и безопасных мест для активного времяпрепровождения во дворах. Психологи подчёркивают: из-за этого страдает социализация, а также замедляется личностное и эмоциональное развитие ребёнка1.

Как подчёркивает кандидат психологических наук, программный директор компании «Архитектура будущего» Татьяна Яничева, игры на улице способствуют не только развитию ловкости и силы, но и формированию важных социальных навыков. По её мнению, грамотно спроектированная площадка помогает развивать у ребёнка не только физические, но и коммуникативные качества2. А потому вопрос благоустройства двора всё чаще становится решающим при выборе жилья.

Именно с таким экспертным подходом девелопер PAN City Group3 в «Клубном доме на Баумана»4 создал максимум возможностей для счастливого детства: уникальное игровое пространство — двухуровневую детскую площадку во дворе и игровую комнату в гранд-лобби5 дома.

«Опираясь на труды профильных специалистов и психологов, мы поняли, какие именно активности нужны детям в разном возрасте, как зонировать пространство, какие материалы и покрытия безопаснее, как грамотно интегрировать природные элементы в игровую среду на свежем воздухе. Именно благодаря экспертному мнению, детские игровые пространства в «Клубном доме на Баумана» станут местом не только для физической активности, но и для социализации, развития моторики, логики и воображения», — рассказывает Екатерина Волжанина, руководитель отдела продаж PAN City Group.

PAN City Group

Двор-сад «Клубного дома на Баумана» — это безграничное безопасное пространство для детской фантазии! Здесь нет правил и готовых сценариев игр — только свобода творчества, где каждый ребёнок может придумать свою собственную игру и превратить обычный день в маленькое приключение.

Детская площадка во дворе разделена на несколько зон с учётом возрастных особенностей. На верхнем уровне дети будут фантазировать, рисовать, тренировать вестибулярную систему, развивать координацию, мелкую моторику и когнитивные навыки, экспериментировать с интерактивными модулями и познавать мир через игру. Здесь помимо классических детских забав: качелей, световых элементов, «гнёзд», лабиринта и «классиков», девелопер установит зеркальную иллюзию. Она точно вызовет особый интерес у детей любого возраста. Искажённые отражения пробудят фантазию и подарят весёлые эмоции. А для социализации детей предусмотрены интерактивные игры — например, крестики-нолики и панель «Balls», которые учат детей взаимодействовать и дружить.

PAN City Group

Второй уровень площадки — настоящий рай для юных исследователей! Сюда можно стремительно скатиться по горке прямо в огромную песочницу, покорить скалодром и почувствовать себя настоящим кладоискателем: отыскать с помощью экскаватора «сокровища» или спрятать свои собственные секреты.

PAN City Group

В детской игровой комнате на втором этаже «Клубного дома на Баумана» можно играть в любую погоду, придумать любой сценарий игр и развития ребёнка. Большие разноцветные кубики помогут малышу освоить цвета и формы, а игровой комплекс с горкой и качелями поддержит его активность и координацию. Здесь уютно и безопасно играть в настольные игры и читать книжки, а общение со сверстниками поможет ребёнку легче адаптироваться к детскому саду. Рядом мы предусмотрели размещение комнаты матери и ребёнка, где вы можете с комфортом покормить и переодеть малыша.

Ваш ребенок будет наслаждаться своим беззаботным и счастливым детством, где каждый день у него будет новое приключение!

«Клубный дом на Баумана» — идеальный семейный дом: уникальные крупноформатные квартиры с отделкой «чистый лист», приватные пространства, доступные лишь резидентам, уединенный двор с ландшафтным дизайном, гранд-лобби, фитнес-зал и богатая детская инфраструктура, а самое важное — окружение со схожими жизненными ценностями. Мы заботимся о комфорте и безопасности резидентов. Двор «Клубного дома на Баумана» скрыт от посторонних глаз, будет иметь закрытый контур с установленным видеонаблюдением по периметру и внутри общественных зон.

Успевайте войти в число первых резидентов на эксклюзивных условиях: выбирайте свою новую квартиру на dom-baumana.ru и узнайте о специальных условиях покупки у специалистов отдела продаж PAN City Group по телефону 207-17-07.

Девелопер PAN City Group работает на рынке недвижимости с 1992 года и является частью крупнейшего на Урале инвестиционного холдинга — ООО «Пермская финансово-производственная группа». Компания имеет в своем портфеле десятки проектов в многоквартирном и загородном строительстве, девелопменте и управлении коммерческой недвижимостью, а также развитии сети технопарков.

1Сайт https://gemrussia.ru/blog/vliyanie-gadzhetov-na-detey/

2Сайт https://www.dp.ru/a/2025/07/24/vo-chto-igrat-kak-developeri

3PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

4ЖК «Клубный дом на Баумана, 25д» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, 25д. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID — 69509), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ а также на сайте https://dom-baumana.ru.

5Гранд-лобби/лобби — (от англ. lobby — кулуары, вестибюль) — холл, фойе или зона ожидания на первом этаже дома, предназначенная для встреч и отдыха.

Реклама. ООО СЗ «СИТИ проект». erid: 3apb1QrvkfDM7MsvSQnhJMhYHTJKC92L9XM9ejEMwNdXM

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