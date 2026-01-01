Синоптики рассказали, какие территории Прикамья зальёт дождями Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В ночь на 10 июля на Пермский край с юга, со стороны Каспийского моря, пришел небольшой циклон. Его продвижение на север сдерживается антициклоном над Республикой Коми. Влажный воздух, поступающий вместе с циклоном, способствует выпадению сильных и очень сильных осадков.

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, за прошедшую ночь больше всего дождя выпало в Шамарах недалеко от границы Свердловской области и Пермского края, — 51 мм. В Чайковском зафиксирован 21 мм осадков, в Чернушке — 27 мм (с учётом вчерашнего вечера), а в Бисере — 15 мм. Сейчас сильные дожди идут над территорией от Добрянки до Губахи.

В Перми сильные дожди пока не прогнозируются, так как основная зона осадков переместилась на север.

В выходные погоду в Пермском крае продолжит формировать заполняющаяся депрессия. Ожидается высокая влажность, значительная облачность и небольшой суточный перепад температур: ночью будет +15…+20°С, а днём +20…+25°С.

В начале следующей недели сильные дожди при аналогичных погодных условиях прогнозируются уже в районе Перми.

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