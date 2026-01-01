В Перми для гостей «Небесной ярмарки» запустят ночные рейсы трамваев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для участников фестиваля «Небесная ярмарка» в Перми будут организованы ночные трамвайные рейсы. Трамваи будут ходить в соответствии с прибытием электропоезда из Кунгура в ночь на 12 июля.

По информации департамента транспорта администрации Перми, в 03:15 от остановки «Станция Пермь II» отправятся трамваи маршрутов №4, 5 и 12. Они проследуют до своих конечных пунктов: «М/р Висим», «Велта» и «Школа №107».

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