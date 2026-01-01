В Пермском крае подросток стал фигурантом дела о дропперстве Поделиться Твитнуть

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В Чернушке расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя 2009 г.р. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ. Эта статья касается передачи электронных средств платежа и доступа к ним третьим лицам для неправомерных операций.

Сотрудники отдела МВД России «Чернушинский» выяснили, что подросток оформил банковскую карту на свое имя и передал её другому лицу за 10 тыс. руб. С июля по октябрь 2025 года на карту поступило более 1,3 млн руб. При этом владелец карты не знал о транзакциях и не участвовал в них.

Расследование продолжается, устанавливаются все детали произошедшего.

В полиция Прикамья разъяснили, как избежать участия в мошенничестве. Во-первых, нельзя передавать банковскую карту, реквизиты счета или онлайн-банковские данные посторонним. Во-вторых, следует отказываться от предложений «заработать» на переводах и обналичивании средств. «Если на ваш счет поступил «ошибочный» перевод, не переводите деньги по указанным реквизитам. Обратитесь напрямую в банк», — рекомендуют в МВД.

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