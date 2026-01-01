В аэропорту Перми задерживаются рейсы в Минводы и Калининград Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, в Перми 10 июля задерживается несколько рейсов.

Так, рейс A4 6128 авиакомпании «Азимут» вылетит в Минеральные Воды с опозданием почти на шесть часов, в 12:30. А рейс N4 883 перевозчика Nordwind Airlines в Калининград задержан на семь часов, до 14:30.

Изменения в расписании связаны с поздним прибытием самолётов из Минвод и Калининграда в Большое Савино.

Утром 10 июля с опозданием также вылетели рейсы в Минск, Сочи, Москву и Санкт-Петербург.

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