В Прикамье задержаны наркокурьеры, перевозившие по 5 кг наркотиков Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого главка задержали двух жителей Прикамья, 1982 и 1971 г.р. Их подозревают в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Предварительное расследование показало, что злоумышленники нашли работу через интернет. Они забирали крупные партии наркотиков в Нижнем Новгороде, прятали их в кузовах или обшивке арендованных автомобилей и перевозили через всю страну в восточные регионы. По прибытии они делили партию на части и делали закладки на определённом расстоянии друг от друга.

Наркополицейские прервали очередную командировку подозреваемых. При участии сотрудников Госавтоинспекции один из наркокурьеров был задержан в Краснокамском городском округе, другой — на въезде в Пермь. В их автомобилях обнаружили по 5 кг синтетических наркотиков.

Оба фигуранта ранее были судимы за аналогичные преступления, но не изменили своё поведение. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

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