Главой полиции Пермского муниципального округа назначен Илья Беляев Прежний руководитель отдела МВД «Пермский» Илья Веселков перешёл на работу в ЗАТО Звёздный Поделиться Твитнуть

Главой полиции Пермского муниципального округа назначен Илья Беляев

Начальник Главного управления МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Владислав Толкунов представил личному составу новых руководителей: межмуниципальный отдел МВД России по закрытому административно-территориальному образованию (ЗАТО) п. Звёздный возглавил полковник полиции Илья Веселков, а отдел МВД России «Пермский» — подполковник полиции Илья Беляев.

Отметим, что с 2024 года главой полиции Пермского муниципального округа был Илья Веселков. До этого он возглавлял отдел МВД России по Добрянскому ГО.

Илья Веселков перешёл на работу в отдел МВД России ЗАТО Звёздный

Толкунов подчеркнул, что богатый управленческий опыт новых начальников и их личные качества позволят эффективно решать задачи, стоящие перед органами внутренних дел, сообщает пресс-служба краевой полиции.

Илья Веселков и Илья Беляев выразили благодарность за оказанное доверие и заверили руководство краевого главка и личный состав в готовности максимально ответственно подходить к обеспечению правопорядка на вверенных им территориях.

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