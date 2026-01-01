В одном из колледжей Пермского края вспыхнул пожар
Жертв и пострадавших нет
В пятницу, 10 июля, в 07:56 в пожарную службу поступило сообщение о возгорании в образовательном учреждении на ул. Ленина в Чайковском Пермского края.
Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, на место происшествия немедленно выехали 30 человек личного состава и 9 единиц техники (в том числе 19 сотрудников и 5 единиц техники от МЧС России).
Прибывшие на место пожарные обнаружили, что на втором этаже второго корпуса колледжа горит оргтехника в одном из кабинетов.
Жертв и пострадавших нет.
По предварительным данным, площадь возгорания составила 15 кв. м.
Информация оперативная и подлежит уточнению.
В данный момент сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю устанавливают причины пожара.
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