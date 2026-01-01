В Перми выросло количество случаев эвакуации автомобилей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми

За первое полугодие 2026 года в Перми эвакуировали более 7,7 тыс. автомобилей из-за нарушений правил дорожного движения. Это на 51,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили v-kurse.ru в ГКУ «Центр безопасности движения Пермского края».

Чаще всего автомобили увозят с улиц Сибирской, Пермской и Екатерининской. Основными причинами эвакуации стали парковка в местах, где это запрещено, нарушение правил остановки и управление транспортным средством без прав или в состоянии алкогольного опьянения.

В конце 2025 года в Перми была открыта новая штрафстоянка по ул. Трамвайной, 6, которая может вместить 334 автомобиля одновременно. Это вдвое больше, чем прежняя стоянка на ул. Пушкина.

С февраля 2025 года эвакуацией автомобилей в Перми занимается ЦБДД совместно с ГИБДД. Ранее эти функции выполняло АО «Интранс ПК». Основанием для эвакуации служит постановление, выданное сотрудниками ГИБДД.

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