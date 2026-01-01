В Прикамье за нарушение миграционных законов привлечены к ответственности 504 иностранца В ФСБ подвели итоги работы за первую половину 2026 года Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

С января по июнь 2026 года в Пермском крае сотрудники силовых органов в ходе серии оперативно-профилактических мероприятий в местах, популярных среди иностранных граждан, задержали и привлекли к административной ответственности 504 человека за нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщили в краевом управлении ФСБ.

На сегодня 54 иностранца депортированы за пределы Российской Федерации.

Кроме того, было закрыто молельное помещение в Карагайском муниципальном округе, которое функционировало без согласования с региональными властями.

В процессе проверок выявлено 130 граждан, не вставших на воинский учёт после получения российского гражданства, в соответствии с законодательством. Эти лица были доставлены в военные комиссариаты Перми. Из них 24 человека направлены на военную службу по призыву, а шестеро заключили контракт с Министерством обороны РФ.

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