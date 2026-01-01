Брендан Адамс покинул пермскую «Парму»
Один из ключевых баскетболистов команды продолжит карьеру в «УНИКСе»
Американский баскетболист Брендан Адамс покинул пермскую команду «Бетсити Парма», он решил продолжить карьеру в другом клубе.
«Мы выражаем Брендану нашу благодарность за его самоотверженность, яркую игру, точные броски, эмоциональную отдачу и вклад в успехи команды. Желаем ему удачи и новых побед в будущем!» — сообщили в пресс-службе БК.
Напомним, в сезоне 2025/26 Адамс стал одним из ключевых игроков команды, набирая в среднем 15,1 очка, 2,8 подбора и 5,8 передачи в 34 матчах Единой лиги ВТБ. Вместе с командой он занял пятое место в лиге и стал бронзовым призёром турнира Winline Basket Cup.
Уже известно, что Адамс присоединился к «УНИКСу» (Казань). Это официально было объявлено 9 июля пресс-службой казанского клуба, которая подтвердила заключение контракта. Соглашение рассчитано на один сезон (2026/27).
Это будет уже третий сезон Адамса в Единой лиге ВТБ. Ранее он играл за «Самару». В «УНИКСе» на него возлагают большие надежды как на основного разыгрывающего (первого номера).
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