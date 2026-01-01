До конца ноября в Пермском крае ограничат сплавы на участке реки Чусовой Это связано с реконструкцией дюкерного водного перехода магистрального нефтепровода Поделиться Твитнуть

Юлия Сырова

Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает любителей активного отдыха пересмотреть свои летние планы. Популярный у путешественников участок реки Чусовой окажется недоступен для туристского прохождения.

Ограничения будут действовать с 13 июля по 30 ноября в районе Чусового. Временная блокировка маршрута связана с масштабной реконструкцией дюкерного водного перехода магистрального нефтепровода.

На высоте 50 см от поверхности воды уже размещены направляющие канаты, необходимые для перемещения рабочих понтонов. Для сплавляющихся на байдарках, катамаранах или плотах такие препятствия представляют серьёзную угрозу безопасности и могут привести к повреждению судов.

В связи с этим спасатели рекомендуют организаторам походов и самостоятельным туристам заранее скорректировать маршрут, исключив из неё участок, где проходит реконструкция. Чтобы помочь путешественникам избежать нештатных ситуаций, точные географические координаты реконструируемого участка опубликованы на официальном сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.

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