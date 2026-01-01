Пермь впервые принимает Первенство России по автокроссу Соревнования состоятся 11 и 12 июля Поделиться Твитнуть

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В ближайшие выходные, 11 и 12 июля, в столице Прикамья состоится Первенство России по автомобильному кроссу. Оно пройдёт на автодроме «Аэропорт Бахаревка» (ул. Карпинского, 140). По данным пресс-службы краевого правительства, соревноваться за звание сильнейших будут более 90 молодых пилотов из разных регионов России.

Специально для подрастающего поколения спортсменов гонки пройдут на облегчённых багги. Как отметил глава региональной федерации автомобильного спорта Андрей Романченко, такая техника позволяет сохранить высочайшие скорости и острую борьбу на треке, гарантируя при этом максимальную безопасность участников.

Зрителей ждет насыщенная программа сразу в четырех классах — от компактных мини-багги до мощных спортивных аппаратов. Это обеспечит динамичную смену лидеров и зрелищные обгоны. Пермский край на домашней трассе будут представлять четыре пермских спортсмена, среди которых есть и девушки.

Гоночный марафон стартует в субботу, 11 июля, в 10:30 с тренировочных сессий и квалификационных заездов. На следующий день борьба продолжится: финальные квалификации определят стартовую решетку, после чего в 10:30 начнется официальная церемония открытия. Кульминацией станут решающие заезды лучших юниоров страны и торжественное награждение победителей.

Посетить соревнования может любой желающий бесплатно — вход открыт для всех возрастных категорий.

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