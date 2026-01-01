СК возбудил дело из-за критической ситуации с водоснабжением в сельском ФАПе Прикамья В посёлке Бисер люди полгода живут без воды в медучреждении Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из паблика ВК "Народный фронт | Пермский край" / vk.com/nf_permkrai

Следователи СУ СКР по Пермскому краю инициировали доследственную проверку, которая закончилась возбуждением уголовного дела. Причиной послужила резонансная информация в соцсетях о том, что жители п. Бисер Горнозаводского округа лишены базовой медицинской инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

В ведомстве уточнили, что с февраля 2026 года фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в посёлке функционирует в условиях полного отсутствия водоснабжения. Такое положение дел привело к грубому нарушению санитарно-эпидемиологических норм: медперсонал и пациенты лишены возможности соблюдать элементарные правила гигиены и бытовые стандарты.

В соцсетях местные жители пишут, что воду сотрудники ФАПа вынуждены таскать самостоятельно ведрами с колонки, которая находится в 200 м от медучреждения. Туалеты в здании тоже не работают.

Скриншот видео из паблика ВК "Народный фронт | Пермский край" / vk.com/nf_permkrai

Ранее по поручению прокуратуры Пермского края прокуратура Горнозаводского округа начала проверку по информации об отсутствии водоснабжения в Бисере. После этого подключился СК. Сейчас следователи отдела СК в Горнозаводске устанавливают всех ответственных лиц, которые допустили такую ситуацию с коммунальным хозяйством. Параллельно принимаются оперативные меры для скорейшего восстановления прав граждан на получение качественной первичной медпомощи. Надзор за ситуацией также осуществляет региональная прокуратура, которой предстоит дать правовую оценку соблюдению федерального законодательства при организации работы сельского здравоохранения.

В ближайшее время ожидается подключение объекта к сетям или установка автономных систем подачи воды. Виновных привлекут к ответственности.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.