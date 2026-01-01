В Перми за полгода почти 800 человек переехали из аварийного жилья За это время было расселено 23 дома Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первые шесть месяцев текущего года в Перми завершен процесс расселения 23 многоквартирных домов, которые ранее были признаны аварийными. В результате свои жилищные условия изменили 799 человек — им предоставлены новые квартиры или денежная компенсация.

Согласно данным городского управления жилищных отношений, суммарная площадь выведенного из эксплуатации жилого фонда составила 12,8 тыс. кв. м. Расселение аварийных домов проходило в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также сопутствующих региональных и муниципальных программ.

В пресс-службе мэрии Перми отметили, что для горожан, чьи дома подлежат сносу или уже включены в график ликвидации, предусмотрена возможность получения консультаций по вопросам предоставления жилья или возмещения его стоимости.

Обратиться за разъяснениями можно в Управление жилищных отношений администрации (ул. Горького, 18 (приём ведётся при личном визите). Тел.: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59.

График работы: понедельник — четверг с 09:00 до 18:00; пятница с 09:00 до 17:00. С 12:00 до 13:00 — обед.

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