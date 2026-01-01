Пермский край вошёл в пятёрку лидеров по «дронофикации» Исследование в российских регионах проводили Минпромторг РФ и Федеральный центр авиационных беспилотных систем Поделиться Твитнуть

Пермский край официально признан одним из пяти самых «дронофицированных» регионов страны. Регион вошел в высшую группу лидеров национального рейтинга, который ежегодно формируют Минпромторг РФ и Федеральный центр авиационных беспилотных систем.

В число субъектов РФ с наиболее благоприятными условиями для эксплуатации гражданских БПЛА, помимо Прикамья, вошли Алтайский край, Амурская и Нижегородская области, а также Ханты-Мансийский АО.

Исследование охватило 84 региона Российской Федерации (за исключением Москвы и новых территорий). Оценка проводилась по сложной матрице из 29 параметров, разделённых на пять ключевых блоков: масштаб внедрения технологий («широта применения»), экономическая эффективность («денежный результат»), качество законов («регуляторная готовность»), наличие технической базы («инфраструктура») и образовательный потенциал («кадры»).

При составлении индекса учитывались результаты масштабных опросов эксплуатантов беспилотников и заключения профильных отраслевых экспертов. Это свидетельствует о том, что в Прикамье технологии находят практическое применение в логистике, мониторинге инфраструктуры и сельском хозяйстве.

Авторы исследования отмечают, что отрасль беспилотных авиационных систем уже перешла из стадии экспериментов в фазу получения измеримых экономических результатов. В регионах-лидерах активно формируется сеть научно-производственных центров, совершенствуется нормативно-правовая база для легального использования воздушного пространства и внедряются эффективные механизмы господдержки производителей и операторов дронов.

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