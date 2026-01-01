В Прикамье раскрыли новую схему кражи сим-карт В региональном минсвязи рассказали, как аферисты перехватывают номера и взламывают «Госуслуги» Поделиться Твитнуть

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Министерство цифрового развития и связи Пермского края предупредило жителей о масштабной волне телефонного мошенничества. Злоумышленники разработали многоступенчатую тактику, позволяющую им полностью завладеть чужими номерами телефонов для последующего доступа к банковским счетам и государственным сервисам. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

По словам главы ведомства Петра Шиловских, преступники действуют под видом сотрудников сотовых компаний. Они используют два основных сценария обмана. Первый — сообщение о якобы истекшем сроке действия договора на оказание услуг связи. Второй — предложение проверить стабильность линии или обновить настройки профиля.

Главная цель злоумышленников — получить контроль над номером жертвы. Для этого они применяют несколько механизмов. Среди них:

Дистанционный перевыпуск: используя украденные ранее персональные данные (ФИО, паспортные сведения), аферисты оформляют дубликат вашей карты в салоне связи без вашего ведома.

Выуживание кодов: под предлогом продления контракта они убеждают пользователя продиктовать одноразовый пароль из СМС-сообщения.

Социальная инженерия через команды: мошенники просят ввести на смартфоне специальную USSD-комбинацию символов. Как подчеркнул министр, выполнение этой операции открывает злоумышленникам прямой доступ не только к чипу телефона, но и к учетной записи на портале «Госуслуги».

Подмена SIM (SIM-swapping): убедив оператора перенести номер на свой физический носитель, преступник начинает получать все входящие вызовы и сообщения вместо владельца.

Специалисты выделили четыре тревожных сигнала, указывающих на то, что ваша сим-карта уже скомпрометирована:

1. На устройство массово поступают уведомления от банковских приложений или сервисов электронного правительства о действиях, которые вы не совершали.

2. Происходит внезапная блокировка аккаунтов в социальных сетях, мессенджерах или финансовых приложениях, привязанных к номеру.

3. Вход в личные кабинеты становится невозможен из-за смены пароля, хотя вы его не редактировали.

4. Смартфон внезапно теряет сеть при хорошем уровне покрытия базовой станции, либо перестают доставляться звонки и текстовые сообщения.

Если вы столкнулись с потерей контроля над номером, действовать нужно незамедлительно, отмечают в ведомстве. В первую очередь важно связаться со службой поддержки мобильного оператора и заблокировать линию. Параллельно следует позвонить в банк, чтобы заморозить движение средств по всем картам, связанным с этим телефоном. После этого требуется сменить пароли во всех цифровых сервисах, где использовался данный абонентский профиль, проверить историю авторизаций на устройствах на предмет чужих входов и обратиться в полицию для фиксации инцидента.

Чтобы не стать жертвой подобной схемы, эксперты рекомендуют внедрить комплексную систему защиты цифровой личности. В частности, отказаться от получения кодов подтверждения через СМС в пользу специальных приложений-аутентификаторов, установить персональный ПИН-код непосредственно на саму сим-карту, а также задать сложный пароль для входа в личный кабинет на сайте оператора.

Кроме того, поможет полное отключение возможности дистанционного восстановления или замены чипа - эту опцию можно оставить доступной только при личном визите в офис с паспортом. Также обезопасить себя от мошенников можно, скрыв мобильный номер из открытого доступа и регулярно проверяя базы утечек персональных данных.

Важно помнить базовое правило безопасности: игнорирование подозрительных ссылок и неразглашение секретных кодов из сообщений посторонним лицам.

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