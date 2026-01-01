Организаторы «Небесной ярмарки» попросили заранее позаботиться о заправке машин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кунгуре проходит фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» (6+), приуроченный к 363-летию города. Главное шоу состоится 11 июля на стадионе «Труд».





Автомобилистам, которые планируют самостоятельно отправиться на фестиваль, необходимо заблаговременно подумать о заправке автомобиля. Дорога от Перми до Кунгура и обратно составит почти 200 км. По данным навигационных сервисов, на эту поездку уйдет примерно половина бака.





Водителям также рекомендуют предусмотреть возможные пробки и заранее выбрать удобные пути объезда. На фестивале ожидается большое количество гостей, кроме того, будет временно ограничено движение на нескольких улицах вблизи места проведения мероприятия. Маршруты, места для парковки и схемы временного ограничения движения размещены в официальной группе фестиваля «Небесная ярмарка».





Добраться до фестиваля можно альтернативными способами: на рейсовых автобусах и электропоездах. После завершения шоу из Кунгура до краевой столицы организован дополнительный электропоезд. Он отправится в 00:49 от местного ж/д вокзала, а затем совершит остановку на станции Шпальник в непосредственной близости от стадиона. В Перми пассажиров электропоезда встретят трамваи маршрутов № 4, 5 и 12. Они проследуют по своим стандартным схемам со всеми остановками.

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