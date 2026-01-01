В Пермском крае готовность техники к проведению сельскохозяйственных работ составляет 89% Это на 2% больше, чем в 2025 году Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства агропромышленного комплекса Пермского края

В рамках выставки «Агроволга-2026» состоялось совещание о подготовке к проведению уборочных и кормозаготовительных работ в ПФО под руководством заместителя министра сельского хозяйства России Андрея Разина. С докладом о ситуации в Пермском крае выступила министр агропромышленного комплекса Прикамья Анна Быкова. Она сообщила, что готовность техники к проведению сезонных работ в июле 2026 года составила 89% — на 2% выше, чем в аналогичном периоде 2025-го. В целом в работе задействуют 8162 единицы техники, 23 из которых — с элементами автопилотирования.

Анна Быкова рассказала о программе модернизации сельхозтехники через субсидированный лизинг, которая действует в Пермском крае.

«В 2025 году по этой программе приобрели 267 единиц техники. В 2026-м — 236 единиц. Появляются машины с элементами автопилотирования. Это позволяет повышать производительность труда в условиях дефицита кадров, и с каждым годом такой техники становится больше», — сообщила министр.

Растёт также качество техники: по данным Министерства АПК Прикамья, энергообеспеченность тракторов увеличилась на 7,3% год к году, комбайнов и самоходных машин — на 6,4%.

Общий объём финансирования АПК региона в этом году составляет 3,1 млрд руб., 49,2% уже доведено до получателей.

В настоящее время в Пермском крае идёт заготовка кормов на зимне-стойловый период, с первой декады августа начнётся уборка озимых зерновых культур, картофеля и овощей открытого грунта. Начинается активная фаза подготовки к зерновой уборочной кампании.

По оценкам Министерства агропромышленного комплекса Прикамья, плановые показатели валового сбора в этом году будут выполнены.

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