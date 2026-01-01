В Пермском крае 10 июля ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным Пермского ЦГМС, 10 июля днем местами по краю прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления. Ожидаются сильные дожди, в отдельных районах пройдут грозы. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю предупреждают, что непогода может привести к авариям на системах ЖКХ и объектах энергетики. Также не исключены заторы на дорогах и увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать меры предосторожности. Во время грозы следует отказаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении. Находясь на улице, не рекомендуется прятаться под высокими деревьями. В доме необходимо закрыть форточки, а при авариях на электросетях — обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности и не находиться вблизи линий электропередачи.

Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров и торможений с учетом состояния дорожного покрытия. Пешеходам следует быть предельно внимательными и соблюдать осторожность при передвижении и переходе проезжей части.

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