С начала 2026 года в Перми демонтировали почти 30 флагштоков застройщиков Городские власти считают установку таких рекламных конструкций незаконной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми сообщили, что за 2026 год на территории столицы Прикамья был выявлен факт размещения 32 рекламных конструкций в виде флагштоков, среди которых были флагштоки разных застройщиков. На сегодняшний день 29 флагштоков уже демонтированы.

«Такой вид рекламных конструкций не допускается с учетом требований Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций, утверждённого решением Пермской городской думы от 27.01.2009 № 11», — пояснили в мэрии.

В городской администрации рассказали, что во время проверки территории на ул. Спешилова были обнаружены рекламные флагштоки, которые установлены на муниципальной земле по ул. Спешилова, 86, где застройщик «Железно» возводит жилой комплекс. В связи с этим в адрес владельца рекламных конструкций были направлены предписания о демонтаже. На добровольное снятие конструкций даётся 30 дней с момента получения предписания.

«По итогам проверки установлено, что добровольный демонтаж одной из рекламных конструкций (флагштока) был произведён. Сведения о рекламной конструкции, в отношении которой демонтаж в добровольном порядке не осуществлён, направлены в администрацию Ленинского района для организации мероприятий по принудительному демонтажу в установленном порядке», — рассказали в мэрии, добавив, что порядок принудительного демонтажа регламентирован ФЗ № 38 от 13.03.2006 «О рекламе».

Как ранее писал «Новый компаньон», летом 2024 года компания «Железно» выиграла конкурс на право комплексного развития Камской долины и прилегающей территории вдоль ш. Космонавтов. В рамках проекта «Железно» планирует построить не только жилые дома, но и аквапарк в Камской долине, а также новый картодром на ш. Космонавтов. Жилые дома будут переменной этажности с высотными акцентами.

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