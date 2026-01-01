В Перми начал работать новый Совет молодых учёных и специалистов В состав вошли 19 человек Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Правительства Пермского края

На первом заседании Совета молодых ученых и специалистов, прошедшем в Дирекции межвузовского кампуса, был избран председатель совещательного органа. Им стал кандидат технических наук, доцент кафедры «Микропроцессорные средства автоматизации» Пермского политеха Ростислав Юдин, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В новый состав Совета вошли 19 представителей вузов, научных институтов и предприятий региона. Замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский подчеркнул, что «создание совета является важным шагом на пути формирования современной научной и профессиональной среды, способной решать актуальные вопросы науки, образования и научно-технологического развития как региона, так и страны в целом».

Деятельность Совета будет направлена на реализацию государственной программы научно-технологического развития, популяризацию научной работы в молодёжной среде и профессиональных сообществах. Также члены Совета будут разрабатывать программы лекций, региональные меры поддержки науки и ученых, формировать цепочки кооперации между вузами и предприятия, принимать участие в разработке продуктового портфеля межвузовского кампуса «Будущее Пармы» в части экспертирования образовательных и технологических программ.

«У этой работы множество составляющих, здесь и взаимодействие с субъектами НТР, и участие в формировании регионального плана мероприятий Десятилетия науки и технологий в России, популяризации научной деятельности. Мы видим эффективную модель управления такой деятельностью именно в межведомственном взаимодействии с участием молодых ученых, уже зарекомендовавших себя и имеющих потенциал дальнейшего развития», — отметил Ростислав Юдин.

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