«Зарплата мечты» пермяков превысила 200 тысяч рублей Ради увеличения дохода большинство опрошенных горожан готовы сменить работу и сферу деятельности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Работы» провели исследование, опросив более чем 10 тыс. респондентов старше 18 лет, чтобы выяснить финансовые ожидания жителей столицы Прикамья. Согласно полученным данным, «зарплата мечты» пермяков составила 200 337 руб. в месяц. Опрос показал, что большинство опрошенных согласны сменить не только место работы, но и профессиональную сферу ради кратного увеличения дохода. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе «Авито».

Желаемый уровень заработка распределился неравномерно. Почти пятая часть (18%) работающих участников из Перми заявила о потребности в доходе свыше 300 тыс. руб. ежемесячно. Еще 27% ориентируются на 150-200 тыс. руб. Примечательно, что скромный доход до 70 тыс. руб. устроил бы лишь 4% респондентов.

В разрезе пола по всей России мужчины ожидают большего — их средняя планка составляет 198 676 руб. против 170 813 руб. у женщин. При этом мужчины чаще готовы на амбициозный скачок зарплаты в 2-3 раза (17% мужчин против 14% женщин), тогда как женщины преимущественно выбирают более осторожный сценарий роста — 1,5-2 раза (27% против 23%).

Исследование также зафиксировало высокую мобильность кадров: 38% работающих пермяков признались, что готовы уйти в другую отрасль или переехать ради дохода, превышающего текущий минимум в три раза. Мысли о смене сферы деятельности регулярно посещают 35% опрошенных, а 15% уже находятся в активном поиске новой профессии. Лишь 9% редко задумываются об уходе из текущей отрасли.

Если доходы граждан вырастут на 30%, приоритеты расходов распределятся следующим образом: каждый пятый (21%) потратит средства на отпуск и путешествия, 19% закроют кредиты и ещё 18% сформируют подушку безопасности. Если говорить о долгосрочных целях, то по 11% пермяки направят средства на образование детей, ипотеку и пенсионные накопления. Ремонт жилья остается приоритетом для 10% респондентов.

Интересно, что возраст существенно влияет на стратегию распоряжения деньгами. Молодёжь 18-24 лет предпочла бы направить прибавку на инвестиции (14%), хобби и помощь родственникам (по 12%). Россияне 35-44 лет мыслят стратегически, выбирая накопления на крупные покупки (14%), образование детей (12%) и пенсию (8%).

Для 36% соискателей реклама служит первым фильтром при выборе компании, хотя финальное решение принимается после изучения других параметров. Для 6% рекламные предложения являются ключевым фактором. Среди площадок, где люди чаще всего видят релевантные вакансии, лидируют сайты объявлений и маркетплейсы (23%), однако четверть кандидатов (23%) всё еще узнаёт о работе через "сарафанное радио" — от друзей и родственников.

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