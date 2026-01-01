«Азот» направил средства на ремонт кровли станции скорой помощи Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» оказал финансовую поддержку березниковской станции скорой медицинской помощи. В здании, где расположено учреждение, будет проведена реконструкция кровли.

Сооружение давно требовало капитального ремонта. Проблема — в значительном износе кровельного покрытия. Из-за постоянных протечек происходит отсыревание конструкций крыши и разрушение стен, которые могут привести к ухудшению допустимых санитарных норм.

Руководство станции скорой помощи обратилось за помощью к филиалу, который покрыл расходы на проектные работы на сумму более 450 тыс. руб.

Сергей Силивоник, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Медики березниковской станции — это люди, которые первыми приезжают на тревожные вызовы, когда мы или наши родные чувствуем серьёзное ухудшение самочувствия. Создать достойную рабочую среду для медиков — значит помочь им и дальше достойно выполнять свой профессиональный долг. Уверен, что поддержка предприятия обеспечит персоналу скорой помощи возможность оперативно заниматься вопросами сохранения здоровья, а порой и жизни березниковцев.

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