Сотрудник УК в Прикамье получил условный срок за гибель пенсионерки от падения снега Поделиться Твитнуть

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Кунгурский городской суд вынес приговор в отношении начальника участка управляющей компании. Он признан виновным в предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Об этом сообщает ТК «Рифей».

В материалах дела сказано, что в марте этого года снег с крыши дома на ул. Ленина в Кунгуре обрушился на пенсионерку. Пострадавшую с травмами доставили в больницу, где она скончалась через несколько дней.

Оказавшийся на скамье подсудимых был ответствен за своевременную уборку снега с крыш многоквартирных домов.

Мужчине назначили два года условного наказания с испытательным сроком 1,5 года.

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