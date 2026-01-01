Мошенники в Пермском крае чаще всего маскируются под сотрудников пенсионных и социальных служб На их долю приходится 18% от всех звонков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первом полугодии 2026 года в Прикамье телефонные мошенники чаще всего пытались обмануть жителей под видом сотрудников пенсионных и социальных служб — на такие звонки пришлось 18% от всех блокировок. На втором месте — поддельные звонки от имени государственных органов (16%). Меньше всего пермякам звонили с туристическими предложениями и рекламой развлечений и ресторанов. Такие данные на основе анализа сервиса «Защитник» приводит МТС.

В компании рассказали, что общее количество спам-вызовов в Пермском крае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось в полтора раза, но активность злоумышленников сохраняется: за первые шесть месяцев 2026 года было заблокировано 15 млн нежелательных звонков. Средняя продолжительность одного заблокированного вызова составила 13 секунд.

По словам директора МТС в Пермском крае Оксаны Кайгородовой, защитные сервисы, работающие на основе искусственного интеллекта и Big Data, анализируют каждый подозрительный вызов более чем по 200 признакам, что позволяет распознать угрозу ещё до того, как человек снимет трубку. А если разговор всё же начался, умные алгоритмы прямо в процессе беседы могут подать сигнал тревоги.

Добавим также, что, по данным оператора, группой повышенного риска остаются люди старше 65 лет.

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