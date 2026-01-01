Предприятие из Березников Пермского края расширит производство косметических средств Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

При государственной поддержке промышленно-торговая компания «Уралмедпром» из Березников планирует расширить линейку косметических средства. Для увеличения объёмов производства компания воспользовалась микрозаймом Микрофинансовой компании Пермского края, сообщает пресс-служба правительства региона.

На данный момент в линейку входит более 100 наименований продукции для домашнего ухода, санаторно-курортного лечения и профессиональных процедур. 2 2024 году в рамках импортозамещения были выпущены соль для посудомоечных машин и линейка жидких концентратов на основе бишофита для детских ванн. Продукция прошла клинические испытания и используется в санаторно-курортных учреждениях, идёт работа с федеральными сетями, госзаказами и маркетплейсами.

В ООО «ПТК «Уралмедпром» отметили, что микрозайм «Приоритетный» (до 5 млн руб.), предоставляемый предпринимателям на срок до 36 месяцев по ставке от 3% годовых, позволит нарастить производственные мощности.

В 2026-2028 годах компания совместно с Пермским государственным университетом им. Академика Е.А. Вагнера планирует разработать составы для ингаляций и полосканий, солей для ванн с хлоридом калия, брикетов для бани и сауны. Также компания намерена развивать экспортное направление и увеличить объём поставок в Беларусь и Казахстан.

По словам генерального директора Микрофинансовой компании Пермского края Ольги Травниковой, пример «Уралмедпрома» показывает, как адресные меры поддержки помогают создавать и укреплять производства, которые формируют экономический каркас региона.

Добавим, что государственная поддержка бизнеса в Пермском крае ведётся в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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