Главный архитектор представила концепцию новогоднего оформления Перми Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

На встрече с застройщиками главный архитектор Пермского края Елена Ермолина обсудила планы по новогоднему оформлению краевого центра. Она представила концепцию, которая предусматривает особое оформление общественных мест и оживлённых улиц, таких как Ленина, Петропавловская, Попова, Куйбышева, Монастырская, Сибирская, Комсомольский проспект, Гостевой маршрут и Зелёное кольцо.

Главная цель — сделать праздничное оформление неотъемлемой частью общего облика города, соответствовать Дизайн-коду и отражать идентичность Перми.

Прорабатывается несколько направлений — украшение социальных и административных объектов, витрин магазинов, входных групп, оформление в благоустройстве. Все элементы будут объединены общей концепцией.

Планируется создать несколько тематических маршрутов.

Например, ул. Пермская станет «Мастерской», где будут представлены яркие инсталляции, посвящённые рукоделию, таким как кройка и шитьё, вязание и другие виды творчества, что соответствует её историческому профилю.

Ул. Сибирская превратится в «улицу Роз». Входные группы будут украшены в цветочной тематике, а в популярных туристических местах появятся фотозоны.

Ул. Советская станет «Советским гастрономом», где оформление будет посвящено еде и атрибутам, напоминающим о советском прошлом.

На ул. Ленина будет атмосфера праздника и сказки: входные группы украсят мотивами из сказок, таких как «Щелкунчик» и «Двенадцать месяцев», установят арт-объекты и фотозоны.

Ул. Куйбышева объединит темы природы с изображениями птиц и ягод на фасадах и авиаиндустрию с отсылками к заводу «Авиадвигатели» — от живых элементов к железным.

По мнению Елены Еромлиной, такой подход создаст единое праздничное пространство, где каждая улица будет иметь свой характер, историю и настроение. Главный архитектор Прикамья пообещала в ближайшее время представить предложения и по другим городским локациям.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.