Доля отказов по розничным кредитам в Прикамье превысила 77% Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае в июне 2026 года доля отказов по заявкам на все виды розничных кредитов (потребительские и автокредиты, кредитные карты, ипотека и POS-кредиты) достигла 77,2%. Это на 2,8 процентных пункта больше, чем в мае (74.4%). Об этом сообщили в НКБИ.

Наибольший процент отказов зафиксирован в Забайкальском крае (80,1%), Кемеровской области (80,0%), Оренбургской области (79,3%). В то же время наименьшие доли отказов были в Нижегородской (74,0%), Воронежской (74,2%), Белгородской (74,4%) областях. Эти данные указывают на более качественный поток заявителей или более мягкую скоринговую политику банков в этих регионах.

Наибольший рост доли отказов был отмечен в Белгородской области (+3,8 п.п.), Приморском крае (+3,7 п.п.), Нижегородской области (+3,4 п.п.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков прокомментировал ситуацию так: «После четырёх месяцев снижения в июне доля отказов по розничным кредитам значительно возросла. В условиях жесткой денежно-кредитной политики банки продолжают придерживаться осторожной стратегии, повышая требования к качеству кредитных историй заемщиков. Это позволяет снижать риски просрочек. Конкуренция за клиентов с высоким уровнем кредитоспособности также растет. Для таких заемщиков (с Персональным кредитным рейтингом более 750 баллов) доля отказов составляет 56%».

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