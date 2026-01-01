Доходы бюджета Перми от платных парковок выросли в 1,5 раза Общая сумма выписанных штрафов за нарушение правил стоянки достигла 227 млн рублей Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В первом полугодии 2026 года бюджет Перми получил 376 млн руб. доходов от функционирования платных парковок. По данным городской администрации, это на 125 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом значительно выросло число наказаний для нарушителей правил стоянки. Так, за неоплату парковочного места водителям было вынесено 94 472 постановления о штрафах (в первом полугодии 2025 года их количество составляло 81 094). Общая сумма выписанных штрафов достигла 227 млн руб. При этом автомобилисты уже оплатили из этой суммы 188 млн руб. Такие данные мэрия предоставила по запросу от «Нового компаньона».

В МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» изданию сообщили, что администрация города пока не планирует расширять зону платных парковок или повышать стоимость их использования.

Но в любом случае, заявили в мэрии, «о любых изменениях в правилах работы платных парковок жители будут уведомлены минимум за 30 дней до планируемых изменений».

В администрации напомнили, что введение платных парковок позволяет повысить пропускную способность улично-дорожной сети города, увеличить оборачиваемость парковочных мест, а также упорядочить остановку и стоянку транспортных средств. Для тех, кто регулярно пользуется услугами муниципальных стоянок, предусмотрены льготные механизмы оплаты — система абонементов.

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