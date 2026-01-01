В Прикамье в ходе спецоперации задержан лидер преступной группировки Его обвиняют в незаконном обороте оружия Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю при поддержке спецподразделений Росгвардии задержали лидера организованной преступной группы, который, как предполагается, совершал тяжкие и особо тяжкие преступления на территории Чайковского муниципального округа. Из незаконного оборота были изъяты боевая граната, огнестрельное оружие и патроны к нему. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Пермскому краю возбудило уголовные дела в отношении лидера ОПГ по ст. 210.1, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 222 УК РФ. Ему официально предъявлены обвинения в совершении указанных преступлений.

Как выяснил «Коммерсантъ-Прикамье», речь идёт о 43-летнем Александре Пластинине. Мужчина ранее был судим, в том числе за убийство, вышел на свободу в 2021 году. Благодаря своей репутации и влиянию в криминальных кругах, в 2022 году он получил статус «положенца» в городе Чайковский. Его обязанности включали управление пополнением «общака», поиск новых источников дохода и урегулирование конфликтов между членами преступной среды.

В настоящее время управление проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выяснение всех деталей противоправной деятельности задержанного.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.