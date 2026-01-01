Более половины пермяков предпочитают хранить сбережения в рублях Второе место занимают доллары Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает SuperJob, 55% жителей Перми считают, что в настоящее время сбережения или их часть лучше хранить в рублях. Доля тех, кто предпочитает доллар, составила 34%. Уровень доверия к евро и китайскому юаню оказался одинаковым — 23 и 21% соответственно.

Мужчины значительно чаще женщин советуют выбирать доллары, евро и китайский юань.

Молодежь до 35 лет чаще, чем люди старше, рекомендует хранить свои сбережения в долларах и евро (37 и 30% соответственно). В то же время, горожане старше 45 лет предпочитают накопления в рублях (58%), а граждане 35-45 лет — в юанях (23%).

Среди тех, кто имеет высшее образование, 59% выбирают рубль, в то время как среди обладателей среднего профессионального образования этот показатель составляет только 42%. Доллары предпочитают 37 и 32% соответственно. Респонденты с техническим или профессиональным образованием относятся к китайской валюте более настороженно: только 7% из них советуют хранить сбережения в юанях (среди тех, кто имеет высшее образование, таких 23%).

С увеличением дохода растёт и уровень доверия к рублю, доллару и евро. Однако сторонники юаня чаще встречаются среди граждан с доходом от 100 до 150 тыс. руб.

Отвечая на вопрос о самой надежной валюте для хранения накоплений, 7% опрошенных назвали евро, 14% — доллар, а первое место занял рубль, который выбрали 35% респондентов.

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