Жительницу Прикамья осудят за покушение на сбыт 4 кг наркотиков Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Сотрудники Главного следственного управления краевого главка завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Березников 1993 г.р. Её обвиняют в попытке продажи наркотических средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Ранее девушку задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспекторами ДПС отдела МВД России «Березниковский».

Во время обыска в её автомобиле и двух квартирах нашли и изъяли более 4 кг различных наркотиков, а также электронные весы, тарелки и контейнеры для расфасовки.

Выяснилось, что обвиняемая распространяла наркотики через тайники-закладки в Березниках и других населённых пунктах Пермского края. При задержании у неё обнаружили крупную партию н-метилэфедрона, которую она везла из Перми.

На время расследования женщину заключили под стражу. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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