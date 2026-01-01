Бизнесмена из Прикамья оштрафовали за незаконные звонки Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда с бизнесмена из Прикамья за незаконные звонки. Индивидуальный предприниматель дважды нарушил права жителя Архангельска. Он распространял информацию об услугах по телефону без согласия абонента. Мужчина устал от назойливых звонков и сообщений и подал жалобу в местное отделение ФАС. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону.

Сотрудники ФАС признали действия предпринимателя незаконными. Было установлено, что он нарушил закон о рекламе и использовал персональные данные гражданина без его разрешения. Пострадавший подал в суд два иска с требованием компенсировать моральный вред, причинённый нарушением его личных неимущественных прав.

Оба иска были удовлетворены. Суд постановил выплатить мужчине 15 тыс. руб. компенсации морального вреда по двум эпизодам. Также предпринимателя обязали возместить 35 тыс. руб., потраченных на услуги представителя в суде.

В отделении судебных приставов по Кизелу и Александровску ГУФССП России по Пермскому краю было возбуждено два исполнительных производства на общую сумму 50 тыс. руб. У предпринимателя арестовали деньги на счетах в банках. Этого ограничения оказалось достаточно, чтобы он выплатил всю сумму взыскателю.

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