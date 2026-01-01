Главный энергетик в Добрянке отсудил 700 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судебные приставы помогли жителю Прикамья вернуть более 700 тыс. руб. задолженности по зарплате. Мужчина был нанят компанией для проведения ремонтных работ и осуществления строительного надзора на крупном энергетическом объекте в Добрянке Пермского края. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону.

Объём и сложность работ, а также сжатые сроки их выполнения были согласованы, но трудовые отношения не были официально оформлены. Работодатель убедил мужчину приступить к обязанностям без подписания документов, пообещав оформить их позже. Однако обещания не были выполнены, а выплачиваемые суммы оказались значительно ниже положенных.

Ситуация обострилась после несчастного случая на объекте: один из работников получил тяжёлые травмы, упав с высоты. Работодатель попытался задним числом оформить документы, возложив на истца ответственность за несоблюдение техники безопасности. После отказа подписать эти бумаги компания фактически наказала сотрудника, не выплатив ему вознаграждение за уже выполненную работу.

Мужчина обратился в суд, который рассчитал недополученные им средства и обязал компанию погасить задолженность. В отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам поступил исполнительный документ о взыскании задолженности по зарплате, компенсаций за её задержку, неиспользованный отпуск и морального вреда на общую сумму более 700 тыс. руб.

Руководство компании было уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено о возможных штрафных санкциях и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Для обеспечения исполнения обязательств судебные приставы запретили компании совершать регистрационные действия с транспортными средствами и арестовали её банковские счета. После принятых мер вся сумма задолженности была взыскана, и исполнительное производство было завершено фактическим исполнением.

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