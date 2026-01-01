На ИП в Прикамье завели дело за мошенничество с соцвыплатами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Березниках (Пермский край) территориальный отдел полиции возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, касающейся мошенничества при получении выплат. Преступление было обнаружено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России «Березниковский».

По предварительным данным, индивидуальный предприниматель подала заявление в уполномоченный орган на получение государственной социальной помощи, ссылаясь на социальный контракт. Зная, что такие выплаты предназначены только малоимущим гражданам, она предоставила заведомо ложные данные о своих доходах. В результате подозреваемая незаконно получила из бюджета 380 тыс. руб.

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